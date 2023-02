Las úlceras son infecciones de transmisión sexual (ITS). Éstas se denominan sífilis, chancro y herpes. “Son los más contagiosos, los más dolorosos, que se pueden prevenir, pero si no lo hacen también pueden llegar a ser mortales”, informó la estudiante de enfermería, Anahí Rospigliossi.

La fiesta del Carnaval es muy divertida, pero a la vez puede resultar riesgosa si no se toman las medidas necesarias para prevenir enfermedades de transmisión sexual, VIH y embarazos no deseados.

2. Contagio de fluidos

La clamidiasis, tricomoniasis, vaginosis vacteriana, gonorrea y candidiasis también son infecciones de trasmisión sexual y son flujos anormales que se presentan cuando una persona no se protege sexualmente.

“Son flujos que pueden ser amarillos, verdodosos, espumosos, de olor fétido, olor a pescado”, manifestó la estudiante.

3. Contagio de VIH

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Destruye ciertas células del sistema inmunitario, lo que significa que el cuerpo ya no cuenta con las defensas necesarias para mantenerse sano y evitar contraer enfermedades.

“En estas fechas aumentan los casos porque muchas personas viajan, se divierten y no toman las medidas correspondientes para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual”, sostuvo Rospigliossi.

A nivel nacional, desde 1987 hasta 2022, Bolivia registró un total de 7.998 casos. 2022 cerró con un total de 387 nuevos casos en El Alto y 293 nuevos casos en La Paz. “La incidencia es más frecuente en varones con un 70% y en mujeres en un 30%. Las edades que son más susceptibles a contagiarse de esta enfermedad están entre los 15 y 24 años”, añadió.

4. Embarazos no deseados

Otro de los grandes riesgos que se corre al no prevenir es un embarazo no deseado.

El organismo dedicado a la salud sexual y reproductiva, UNFPA, da cuenta que casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones, son no intencionales. En Bolivia, la cifra es mayor, 50,5%, es decir más de la mitad son embarazos no intencionales, de acuerdo con los datos publicados en 2022.

El dato se desprende de la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016, que revela que más de la mitad de las mujeres bolivianas que fueron consultadas no había decidido ser madre cuando quedó embarazada, sino que quería ejercer su maternidad más tarde (28,9%), o ya no quería tener más hijos o solo no quería ser madre (21,6%).