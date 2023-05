Asimismo, de acuerdo con el artículo 64 del Código Penal, el juez “podrá conceder, excepcionalmente, el perdón judicial al autor de un primer delito cuya sanción no sea mayor a un año, cuando por la levedad del hecho y los motivos determinantes, existan muchas probabilidades de que no volverá a delinquir”.

En ese periodo “sacerdotes exprovinciales y personas que estaban por encima de Pedrajas están vivos y, como todos están suspendidos, todos viven en La Enfermería” en Cochabamba, dijo aunque prefirió no dar los nombres de cada uno de ellos.

Un jurista penalista explicó que el delito de encubrimiento tiene dos modalidades. La primera, cuando realiza acciones destinadas a colaborar, pero elude la acción de la justicia contra el autor principal y la segunda, cuando uno no denuncia el hecho criminoso del cual tuvo conocimiento, pero tiene obligación de denunciar.

Por ello, ahora será el Ministerio Publico el que establecerá una de las dos modalidades de encubrimiento. “Ya sea porque hubieran tenido la obligación de denunciar y no lo hicieron o si es que ellos hubieran conocido esos hechos criminosos y de alguna forma hubieran ayudado al sacerdote Pedrajas a que no se someta a la justicia y no obtenga una sentencia en su momento”.

Con ello, la justicia se encargaría de ponerles una pena privativa de libertad que no pasará de los dos años.

No obstante, como la mayoría tiene más de 80 años y la condena es sólo dos años, es decir que es “un delito menor”, pueden obtener el perdón judicial, tal como establece la norma.