6 acciones de Chambilla revelan posible quiebre de Arias y Tata

En lo que va del año, la concejala de la bancada Por el Bien Común-Somos Pueblo Lourdes Chambilla protagonizó al menos seis acciones que revelan un posible quiebre de la alianza entre las agrupaciones del alcalde Iván Arias y de Rafael Tata Quispe.

Como primer incidente, el 15 de marzo la concejala Chambilla pidió licencia y los cinco concejales del MAS aprovecharon la situación para rechazar la propuesta de incremento de la tasa de aseo urbano que propuso el alcalde Arias.

Lucio Quispe, de la bancada del partido del burgomaestre Por el Bien Común, dijo en esa ocasión que no es la primera vez que Chambilla favorece al MAS. “De forma coincidente da su voto de oposición, está ausente, se justifica, pide permiso y da a sospechar (su falta de apoyo)”, afirmó.

Respecto a este caso, la legisladora aclaró que el martes 15 de marzo fue la primera licencia que solicitó en lo que va del año y lo hizo cumpliendo con el reglamento: con 24 horas de anticipación y una debida justificación.

Con un segundo incidente, la primera semana de mayo Lourdes Chambilla se autopostuló a la presidencia del legislativo edil y dejó sin mayoría al partido del alcalde Arias.

En esa ocasión, el Tata Quispe, coordinador de la concejala Chambilla, defendió la autopostulación de la edil a la presidencia alegando equidad de género y va en contra de lo que determinó esta alianza. Al final y luego de una negociación entre los dos partidos de la alianza, Yelka Maric fue elegida como la nueva presidenta del Concejo.

En junio -como tercer incidente- los cinco concejales del MAS, con el apoyo de Chambilla, aprobaron la Ley de Identidad Institucional que obliga al alcalde Arias a usar los colores de la bandera paceña, verde esmeralda y rojo punzó, en toda imagen de la Alcaldía. Es decir la norma contempla desde obras hasta uniformes de los trabajadores.

En septiembre -como cuarto incidente- Chambilla fue uno de los cinco concejales que aprobó la norma de construcción que fue rechazada por diferentes sectores y vecinos. Los otros eran tres concejales de su bancada (Óscar Sogliano, Lucio Quispe y Lucía Mamani) y uno del MAS (Pierre Chaín).

“Lo que haremos es pedir explicaciones a nuestra bancada, que nos digan qué ha pasado, qué interés particular o colectivo están defendiendo”, dijo en esa ocasión Arias.

Como quinto incidente, el viernes, ante la ausencia de la bancada del partido del alcalde, los cinco concejales del MAS y Chambilla instalaron la sesión y aprobaron dos leyes polémicas para controlar al burgomaestre, además decidieron entregar la más alta distinción de la ciudad al presidente Luis Arce.

Las normas aprobadas son la Ley de Control y Transparencia de las Concesiones Municipales y la Ley de Fiscalización. “Estas leyes han tenido el apoyo de Lourdes Chambilla”, dijo el concejal del MAS Javier Escalier. “Ella nos dio mayoría, porque somos cinco, con ella ya somos seis”, agregó.

Días después, el martes, como sexto incidente la concejala arremetió contra la bancada de Arias. Denunció -además- discriminación y pidió garantías.

“Pido como concejala garantías hacia mi persona porque no me siento segura como mujer. Me andan grabando y me sacan memes, eso para mí es acoso político”, dijo Chambilla.

Respecto a su participación en la aprobación de las dos normas, la legisladora municipal dijo: “Asistí porque la propia presidenta (Yelka Maric) convocó a sesión. Indican que se había quedado en no asistir. A mí en ningún momento me han dicho que no venga (al Concejo) a sesionar, (más aún) habiendo una convocatoria”. “Falto es malo, voy es malo, al final no sé qué hacer”.

La concejala lamentó que el viernes le indicaron a última hora que no asistiría a la sesión. “Salí, me han dicho. El alcalde está acostumbrado a hablar con los cinco concejales (y no la toman en cuenta). No sé si me discriminan por vestir pollera o porque soy de Somos Pueblo, quisiera que me den una respuesta”, sostuvo.