La flota de buses PumaKatari y ChikiTiti está compuesta por 213 unidades, de ellas 40 están en “stand by” o pausa para suplir algún desperfecto de otro vehículo y otras 35 están en mantenimiento. El resto cubre las siete rutas del servicio de transporte municipal.

Los nuevos buses ediles pronto cumplirán un año de su arribo a la ciudad de La Paz y los choferes se oponen a las tres nuevas rutas del servicio.

“Tenemos 40 buses en stand by y son los que tienen que entrar en reemplazo en ruta por si se nos pinchan llantas (de los otros vehículos), muchas veces se nos cuelga un validador o se presentan problemas que puede tener cualquier auto. Ahora, también existe un mantenimiento más fuerte (...) le hablo de 35 buses de esta primera flota (que llegó el 2013) que están con arreglos más pesados: sistema eléctrico, de motor que -a pesar de eso- están en rotación”, dijo a Página Siete el gerente de La Paz Bus, Franco Soliz.

Este número de buses se alcanzó a finales del 2019, cuando la anterior gestión edil tenía el proyecto de ampliar tres nuevas rutas: Mallasa, Pasankery y La Portada. Pero, en noviembre de ese año, 66 fueron quemados por seguidores de Evo Morales y el proyecto quedó trunco. En abril del año 2022, los buses fueron repuestos y todavía no operan en las nuevas rutas.

“Estamos trabajando en la planificación de ampliar la cobertura. Hablar de nuevas rutas, hasta que no se concrete sería irresponsable. Tengan la certeza de que sí estamos trabajando en esta planificación y tampoco podemos hacernos la burla del vecino. Ellos saben de los proyectos, muchos no queremos que se quemen los panes en la puerta del horno”, dijo el nuevo gerente de la entidad.

¿Cumplen su propósito? Soliz aseguró que su “objetivo no era para nuevas rutas”. “El ChikiTiti estaba destinado para ser un bus subalimentador que debía ir a las laderas (las nuevas rutas). Sin embargo, los 60 buses que entraron, (tenían) el objetivo de atender a la gente y lo están haciendo. Los buses de reposición están operando y su codificación es: BAR (Bus Alimentador de Reposición)”, explicó.

Aseguró que las nuevas rutas no sólo responden a una ingeniería de transporte. “También hay que entender que tienen un contexto social muy fuerte. Debemos ir de la mano del vecino, que es nuestro principal objetivo, también debemos coordinar con el colega transportista”, afirmó.

El dirigente de los choferes de la Asociación de Transporte Libre (ATL), Limbert Tancara, quien se reunió con el alcalde Iván Arias la anterior semana, dijo que la Alcaldía “hasta la fecha” no les presentó nada. “No llegó la propuesta formal a nuestro despacho de la ATL ni a (la federación de choferes) Chukiago Marka. Una vez que llegue vamos a analizar, discutir, aceptar, rechazar o anular la propuesta. Si no perjudica algunas rutas troncales a nuestro sector no habría ningún problema”, dijo.

Pese a ello, Tancara indicó que crear nuevas rutas sería una contradicción de la Alcaldía. “Primero quieren restringir el ingreso de movilidades al centro; pero con estas tres rutas estaríamos alimentando más movilidades al centro y peor este transporte masivo no tendría ningún tipo de restricción. En ese sentido (las nuevas rutas) serán observadas y se tendrá que trabajar sobre este tema”.

Ratifican que las rutas no deben afectar a los conductores de base. “Si daña a algunos operadores, tendrá una observación del miembro de base y los dirigentes no dejarán pasar esa observación”, sostuvo.