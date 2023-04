El clamor por una cama de terapia intensiva en las puertas del Hospital de Clínicas se repite todos los días. Según médicos y trabajadores de salud, cada día, al menos ocho personas llegan a ese establecimiento de salud solicitando un espacio, pero son rechazados porque pese a contar con los equipos, sólo dos de las 15 camas de terapia intensiva funcionan, debido a la falta de personal.

“Por favor: necesito conseguir una cama de terapia intensiva. Mi esposo está muy mal”, decía una mujer que se encontraba el jueves en la puerta de la sala de Emergencias del Hospital de Clínicas. Una de las enfermeras salió y le respondió: “Aquí no tenemos, debe ir a otro lado”. Entonces se marchó para buscar UTI en otro establecimiento de salud.

“Cada día llegan entre siete y ocho personas buscando una UTI. Como no hay personal, les tenemos que decir que no hay camas y se van a buscar a otros hospitales”, contó a Página Siete una enfermera de ese establecimiento de tercer nivel que prefirió no dar su nombre.

La jefa de UTI del Hospital de Clínicas, Priscila Villafuerte, explicó que tan sólo la semana pasada hubo varias solicitudes. “El lunes había siete; el martes, cinco; el miércoles, dos; y el jueves, cinco”, comentó.

La profesional reconoció que en este establecimiento hay 13 camas de UTI sin funcionar pese a estar equipadas. Explicó que en la actualidad sólo dos funcionan y siempre están ocupadas.

“No podemos habilitar más camas porque no hay personal”, dijo Villafuerte y agregó que actualmente, en esa área sólo tienen cuatro especialistas, seis enfermeras, seis auxiliares y cuatro manuales. “Ese personal no es suficiente porque no alcanza para atender a los pacientes los siete días de la semana”, detalló.

Respecto a este punto, el director del Hospital de Clínicas, Jhonny Ayllón, dijo que “en esa área hay pacientes críticos, por eso su cuidado debe ser minucioso”.

La falta de personal en el área de UTI es un problema que se agudiza desde hace dos meses. A mediados de marzo, más de 120 trabajadores de las dos salas de UTI —una con seis camas y otra con nueve— no volvieron al hospital porque no se renovaron sus contratos de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).