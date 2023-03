El alcalde Iván Arias está a poco de cumplir dos años de gestión y hasta la fecha no logró consensuar con los choferes tres acuerdos clave: las nuevas rutas de los PumaKatari, la ampliación de la restricción vehicular a la zona Sur y la reducción del número de minibuses que pasan por el centro de la ciudad.

El 24 de febrero, el alcalde Iván Arias anunció la ampliación del plan de restricción vehicular a la zona Sur a partir de este mes. “No vamos a hacer la diferenciación de privados y públicos, un día vamos a hacer (restricción vehicular) para privados y públicos, no será sólo para un sector, sería discriminatorio”, dijo. El secretario de Movilidad, Enrique Villanueva, –según una nota de prensa- precisó que “este control se ampliará a tres zonas: Calacoto, Obrajes y la zona central”.

Ante la oposición de los choferes, el 28 de febrero, Villanueva dijo: “Ahora vamos a trabajar en el área central restringiendo por placas el acceso a estas áreas de usuarios particulares y transporte público”. No mencionó la zona Sur.

En octubre de 2022 Arias anunció que según el plan de reordenamiento vehicular, se sacarían determinadas líneas o grupos del centro de la ciudad. “Todos hablan de reordenar el tráfico y eso pasa por restricciones que se tienen que aplicar en determinadas líneas y grupos”, afirmó. “Usted tiene la línea 256 –por decir un número- y debería tener máximo dos grupos, cada uno compuesto por cinco movilidades. (...) Esa línea tiene cuatro grupos, cada uno está conformado por 20 personas. Lo que ocurre es que existe una sobresaturación entre ellos mismos, ellos se hacen daño”, agregó.

El secretario de conflictos de la Federación de Choferes Primero de Mayo, Vicente Calderón, dijo que no permitirán que se aplique esta medida. “Cómo podemos sacar una línea con más de 40 años (...) No permitiremos que salga ninguna movilidad, pero podemos reordenar. No podemos sacar las líneas porque en cada una de ellas están trabajando más de 40 a 50 socios que son aportantes a la ciudad de La Paz”, indicó.

Los 61 nuevos PumaKatari llegaron el Viernes Santo de 2022. Desde esa fecha hasta ahora, a poco de cumplir un año, la Alcaldía no lanzó las nuevas rutas que debían cubrir. Según el plan de la anterior gestión de Luis Revilla, estos buses trabajarían en Mallasa, Pasankeri y La Portada.

Calderón dijo que hablaron hace un año con el alcalde Arias sobre las nuevas rutas del Puma y quedaron en que se conversaría sobre el tema. “Acordamos realizar un estudio de emisión de gases y esos puntos no pudimos entrar de acuerdo porque los PumaKatari afectan al hombre de base”, indicó.

Precisó que no aceptarán nuevas rutas de los Pumas. “Los choferes de base van a preferir morir antes de permitir el ingreso de las nuevas rutas porque afectan de forma directa no sólo a sus bolsillos, sino a sus familias. Pagamos alquileres y créditos”.

El 2022, en la gestión de Arias, se creó la nueva Federación de Choferes Chuquiago Marka que representa a los conductores que trabajan en la urbe paceña. Pero, para Calderón no existe una división. “El transporte nunca se dividió, sólo hay un interés personal y político del alcalde, quien busca dividirnos, pero ningún transportista va a querer (la aplicación de esas medidas) y esa es nuestra pelea. Ahora, por intereses personales, algunos secretarios generales lo están aceptando, pero el hombre de base no lo aceptará”, afirmó.

El secretario de relaciones de Chuquiago Marka, Jaime Daza, dijo que apoyan la restricción por placas para ingresar al centro, medida aplicada hace 20 años. “Vemos factible la ampliación de la restricción vehicular porque descongestionará muchas áreas (...)”, indicó.