Vestido con un deportivo azul oscuro y un buzo guindo, don Domingo Acho, de 76 años, desfiló con sus camaradas en la inauguración del campeonato de adultos mayores que organiza la Alcaldía de El Alto.

Cuenta que aún tiene fuerza para ‘sumar glorias’, romper defensas y marcar goles.

“Desde mis ocho años me, dediqué al fútbol, gracias a mi padre, que me incentivó mucho comprándome lo necesario, he seguido adelante con el deporte, gracias a nuestros padres y a los mayores”, indica el longevo deportista, según una nota de prensa de la alcaldía de El Alto.

“Como podrán ver, tengo mis 76 años, tal vez yo debería estar de cuatro patas, sin embargo, gracias al deporte y los movimientos que hago, juego todos los deportes”, agrega.