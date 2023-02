El alcalde Iván Arias promulgó este jueves la Ordenanza Municipal 064/2023 que abroga la norma 046/2022, que permitía construcciones irrestrictas en 10 zonas de la ciudad de La Paz. Entre sus disposiciones está que se elabore un nuevo mapa de riesgos en los próximos 90 días, el mismo debe ser de manera consensuada.

“Esta nueva Ordenanza 064 nos permite abrir un proceso grande a partir de este momento de consulta para sacar una nueva normativa, para sacar una nueva disposición que permita el desarrollo de la ciudad, la construcción de la ciudad, pero no de forma desordenada, no agarrándose terrenos municipales, no apropiándose de áreas verdes ni quitando el sol, el área verde que tan poco tenemos en la ciudad y que tanto lo valoramos”, dijo Arias después de firmar la promulgación de la nueva ordenanza.

La Ordenanza Municipal 064/2022 fue aprobada por el Concejo Municipal de La Paz el 15 de diciembre pasado, pero recién fue remitida al Órgano Ejecutivo Municipal el viernes 17 de febrero, debido a una serie de “pasos burocráticos” de orden interno, mencionó Arias.