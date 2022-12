“Estoy molesta, la empresa qué ha hecho... debía hacerse responsable. Que la investigación llegue hasta lo más profundo, porque mi papá no era de mucha edad, era joven, mi mamá está enferma”, manifestó la hija de Juan Coarite.

Mientras que entre los sobrevivientes del accidente se denuncia falta de atención por parte de las autoridades para garantizar la asistencia médica. Ese es el caso de Vicente Escobar, quién tuvo que ser llevado del hospital a su casa debido a la falta de recursos económicos.

“Me han informado que (mi papá) estaba en el Hospital Irán, aquí en Achacachi no querían atender, no había especialistas. Mi hermano, mi hermana mayor lo han trasladado a la ciudad de La Paz al Hospital Irán, ahí privado. Nos informaron que está mal del cuello, de la pelvis, de la cintura arriba. Ahora mi hermanito me ha informado que está ya en la casa reposando. Las operaciones es mucha inversión, por esa razón ya lo han traído a la casa nomas”, señaló su hijo.

Por su parte, el director de salud del municipio de Achacachi, Yeltsin Castañeta, señaló que la atención de los heridos está cubierta de manera gratuita por el Seguro Universal del Salud (SUS) y que se transfirió a cuatro pacientes de gravedad a La Paz.