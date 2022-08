Acusada de atropellar a Ronald: Cambiamos de asiento por sus antecedentes en Tránsito

Shirley Velásquez, quien se inculpó de conducir en estado de ebriedad y protagonizar un accidente vehicular que ocasionó la muerte de un muchacho de 13 años en Montero, reveló que aceptó cambiar de lugar dentro del auto porque su pareja, Wilmer Ramiro, de 42 años, le rogó hacerse cargo por los antecedentes que tenía en Tránsito.

“Pido disculpas a la familia por haber hecho una declaración convirtiéndome en cómplice del dueño (del auto). Me arrepiento, no debí hacerle caso, hicimos cambio de asiento, él era quien venía manejando. Por conocimiento de sus antecedentes y problemas que tiene con Tránsito, me dijo que no me preocupe, porque él me iba a ayudar”, manifestó Velásquez durante su audiencia de medidas cautelares, audio publicado por Asuntos Centrales.

El hecho se registró el lunes 15 de agosto en horas de la tarde, cuando el adolescente Ronald Vaca caminaba por la acera, cuando un auto rojo a toda velocidad se lo llevó por delante y lo deja en estado vegetal, hasta que murió el jueves.