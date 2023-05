Pedro Lima entró en la Orden en 1992, procedía de una familia humilde de Oruro. Movido por una “vocación a una vida de servicio” visitó a los jesuitas de su ciudad para ingresar en la Orden. “Me recibió el maestro formador de los jesuitas, padre Alfonso Pedrajas. Fue muy cariñoso y expresivo en la bienvenida. Cuando le dije que quería ser jesuita me dio un abrazo”, recordó.

Durante las pruebas de selección, en una casa de la Orden en Taquiña (Cochabamba), escuchó por primera vez que Pica “era un abusador”. A finales de la década de los 90, Lima fue destinado a Sucre como profesor, donde hizo amistad con un jesuita joven con el que iba al gimnasio después de dar clases.

“Un día le pregunté sobre Pica y él no me dijo nada, sólo se puso a llorar. Minutos después, en la plaza 25 de Mayo, de Sucre, me comentó que Pica abusó de él. Quise preguntar más cosas y su respuesta fue: ‘No me hables más del tema, por favor’. Esta víctima se ha suicidado este año. No puedo imaginar cuánto habrá sufrido”, declaró Lima.

Respecto a los hechos conocidos, Lima manifestó que Pica no sólo abusó de menores de edad, sino también de novicios de entre 18 y 19 años, que eran personas vulnerables.

Esta víctima aparece citada en el diario de Pica, en que el religioso afirma que en 2005 mantuvo una “permanente correspondencia” con esa víctima, según El País.