Advierten 5 riesgos por autorización edil para edificios de hasta 40 pisos en La Paz

Proyecto • Cinco anomalías fueron identificadas en la realización y tratamiento del proyecto de ordenanza municipal, que pretende modificar los parámetros de edificación en 10 cartillas de la LUSU del municipio de La Paz.

Primero • El reglamento interno del Concejo Municipal señala que toda propuesta de ordenanza debe contar con informes técnicos, legales, financieros y sociales. Sin embargo, la propuesta en cuestión carecía de estos documentos, pese a la importancia del tema.

Segundo • Los anexos del documento no cuentan con la firma de la concejala proyectista, cuando el reglamento exige esta condición. Además, el documento escaneado que se ingresó al pleno estaba incompleto. Faltaban páginas, lo que pone en duda que haya habido una revisión completa. No se hizo ninguna alerta.

Tercero • El proyecto de ordenanza no fue leído en correspondencia del pleno, como indica la norma, en ningún momento. Al no seguir los procedimientos, la propuesta no fue derivada a una comisión para su análisis. Por este motivo el informe de la propuesta no es de la comisión, sino solo del asesor que lo hizo.

Cuarto • La Ley Municipal 198 de Centralidades Urbanas establece que la competencia del ajuste normativo, de los patrones de asentamiento y parámetros de edificación, es del Órgano Ejecutivo. La norma pasó por encima de esta ley y ni siquiera consultó a esta entidad para realizar la propuesta.

Quinto • La concejala Yelka Maric explicó que la aprobación se hizo con el voto de cinco concejales, el reglamento interno dispone que en el caso de los proyectos de ordenanza es necesario la mayoría absoluta, es decir seis.