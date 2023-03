Choferes advierten que la ampliación del área de restricción no reducirá el congestionamiento y tampoco permitirá la disminución del número de vehículos que ingresan al centro de La Paz. Un especialista afirmó que las medidas son paliativas y que el nuevo plan sólo tendrá un impacto directo en los operadores de transporte privados como taxis, radiotaxis y particulares. Página Siete buscó la contraparte de la municipalidad, pero sin éxito.

“La cantidad de motorizados no va a bajar. Van a seguir entrando el mismo número de vehículos al centro”, declaró a este medio el ejecutivo de la Asociación de Transporte Libre (ATL), Limbert Tancara.

En la actualidad, las placas que terminan en 1 y 2 no pasan por el centro los lunes; las 3 y 4 no circulan el martes y la terminación avanza hasta llegar al viernes. De esta forma, según el sector del transporte, continuarán ingresando el 80% de minibuses diarios al área de restricción.

La Alcaldía anunció la ampliación de un 15% del área de restricción vehicular en el centro de la ciudad a partir del 27 de marzo. Se incluyen sectores como el Cruce de Villas, el Puente de las Américas y otros sectores que, según la Alcaldía, evitará la circulación diaria de 27.000 coches. Sin embargo, el municipio no especificó el número total de motorizados que circulan en este espacio de tiempo.

El dirigente sindical aseguró que los minibuses son los que menos trancaderas ocasionan. “Nosotros paramos de 10 a 15 segundos en el embarque y desembarque de pasajeros que a diferencia de un carro particular, se estaciona por períodos más largos. Según Tránsito, puede quedarse hasta 10 minutos con luces de parqueo y algunos lugares están por horas”, sostuvo.

En ese sentido, Tancara demandó que la ampliación a cuatro dígitos sea para los vehículos particulares.

El especialista en transporte y movilidad urbana Marco Fuentes dijo a Página Siete que la ampliación del perímetro de restricción tendrá un impacto directo en los operadores de transporte privados como taxis, radiotaxis y particulares.

Indicó que estos vehículos deberán rodear el perímetro, buscar un estacionamiento o dejar el coche en la casa.

“El transporte público ocupa entre el 70% y 75% de las vías del centro de La Paz y esos vehículos no salían cuando tenían restricción. Por más que se amplíe el área a 10 cuadras alrededor, al vehículo de transporte público no le afecta”, explicó.

Por tanto, el especialista planteó la necesidad de que la Alcaldía pueda definir un “techo a la oferta” para evitar que cada año siga incrementándose la cantidad de minibuses que ingresan al centro paceño. “Como en este momento no existe un límite, cada minibús que se importe y llega a La Paz pasa a circular por vías ya saturadas. Deben competir con otros operadores para distribuirse la misma demanda de pasajeros que no crece al mismo ritmo que la oferta”.

En octubre del año pasado, el alcalde Iván Arias anunció que el plan de reordenamiento vehicular busca reducir el número de minibuses que circulan por el centro y “se dan cabeza con cabeza(...). Todos hablan de reordenar el tráfico y eso pasa por restricciones que se tienen que aplicar en determinadas líneas y grupos”, afirmó.

Esta propuesta también fue descartada por Tancara, dirigente de los choferes.

“Cuando planteó eso el Alcalde o soñó con hacerlo, el sector lo rechazó. Nosotros ya tenemos un día que no podemos entrar al centro y con una mayor restricción estarían perjudicando al transportista, aparte que le arruinarán su situación financiera. Incluso, el día de restricción estas personas trabajan en la noche para recuperar algo”, declaró. Agregó que están a la espera de que mantengan políticas municipales “que beneficien y no perjudiquen”.

El pasado 24 de febrero, el alcalde Arias también anunció la ampliación del plan de restricción a la zona Sur a partir de este mes. “No vamos a hacer la diferenciación de privados y públicos; un día vamos a hacer (restricción vehicular) para privados y públicos, no es sólo para un sector, sería discriminatorio”. El secretario de Movilidad Enrique Villanueva —según una nota de la Alcaldía— dijo que “este control se ampliará a tres zonas de la ciudad: Calacoto, Obrajes y la zona central”.

Esta otra propuesta también fue rechazada por Tancara. “Nosotros rechazamos la ampliación a la zona Sur, Sopocachi, Villa Fátima y Cruce de Villas. Según un estudio, se necesita una medida de restricción, pero se debe manejar otras alternativas y estamos trabajando en ello. Sin embargo, ya no entrarán otro tipo de restricciones”, indicó.

Problemas

El lunes 5 de diciembre de 2022 empezó el reordenamiento vehicular en el centro paceño, en su primera fase evitando el estacionamiento irregular, educando en el uso de las paradas del transporte público y apoyando en el respeto al semáforo a peatones y conductores.

Tancara advirtió que estas medidas no se cumplen. “Dentro de la primera fase estaba levantar todos los parqueos no autorizados que a la fecha continúan. Incluso, cuando salimos de la reunión con el Alcalde (el viernes en la mañana) pasamos por la calle Ayacucho que está al lado de la Alcaldía y un carril ya estaba ocupado por carros de la empresa Entel”. Agregó que lo mismo sucedía al lado del Banco Central de Bolivia. “Esos vehículos deberían haberlos retirado y eso también lo hicimos notar a la Alcaldía. No se está cumpliendo pese a que se comprometieron en hacer un trabajo estricto y colocar las grampas”.

Para dar cumplimiento a la primera fase de su plan, la Alcaldía desplegó guardias municipales que controlan las paradas en lugares prohibidos e instaló barreras para evitar el abordaje y descenso de pasajeros. Pero para Fuentes, especialista en movilidad urbana, estas siguen siendo medidas “paliativas”.

“No resuelven un problema estructural porque las paradas de transporte público no están definidas y existe un alto paralelismo en las rutas. Estos son aspectos que deben ser abordados por la Alcaldía para tener una mayor eficiencia, reducir la presencia de operadores”.

“Vimos que el municipio realizó la demarcación de pasos peatonales, el bacheo de otras vías que contribuye a tener una mejor comodidad en la circulación vehicular y tener un cruce más seguro. Pero también siguen siendo medidas aisladas sin responder a una estrategia específica de mejora”, afirmó el especialista.