Este medio intentó hablar con el concejal Óscar Sogliano, para que explique sobre la norma, pero desde su Unidad de Comunicación se indicó que no se referirá sobre el tema.

Otra observación que se hizo a la ordenanza es que “ahora no habrá superficie mínima de construcción, vale decir que ahora se podrá construir en lotes de 60 u 85 metros, lo que a la fecha no es posible, ya que se necesitan al menos 100 metros para construir”, dijo Paco.

Debido a ello, dicha ordenanza -que recientemente fue promulgada por el Concejo Municipal- fue rechazada por el Colegio de Arquitectos, las Sociedades de Ingeniería y de Geólogos entre otros, ya que aseguran que dicha norma no fue consensuada bajo criterios urbanísticos.

Además, las nuevas edificaciones no estarán obligadas a tener parqueos, como actualmente es.

Explicó que eso significa que con la norma -que aún no fue publicada por el Ejecutivo municipal- se pondrá en riesgo la calidad y la seguridad de los nuevos edificios, porque, por ejemplo, en la avenida 14 de Septiembre de Obrajes actualmente se pueden construir ocho plantas, pero con la nueva normativa hasta 33. “Es un aumento muy importante”, teniendo en cuenta que en ese sector, en 2018 se construyó un muro subterráneo para contener la residencia de una embajada, ya que en el sector existen aguas subterráneas y el sector es de pendiente media.

Tres arquitectos advierten que la nueva ordenanza municipal 046 pone en riesgo la calidad y seguridad de los nuevos edificios en 10 zonas de la ciudad de La Paz. Indican que con la norma ya no habrá superficies mínimas de construcción en esos barrios.

La ordenanza aún no llegó al Ejecutivo para su publicación

La Secretaria de Planificación del Municipio de La Paz, María del Carmen Rocabado, informó que la ordenanza 046 –recientemente promulgada en Concejo– no llegó aún al Ejecutivo, por tanto, no pueden publicarla en la Gaceta, lo que significa que todavía no rige.

“Como no la tenemos, no podemos hacer acciones, pero sí sabemos que ayer ha ingresado oficialmente la solicitud del concejal Escalier, quien pidió la abrogación de la ordenanza 046 con un proyecto de ordenanza municipal. Nosotros también tomaremos las medidas correspondientes como la inconstitucionalidad de la norma. Además, de los procesos correspondientes porque vulnera muchas normas (...)”, indicó Rocabado.

Según la legislación edil, una vez que una norma es promulgada en el Concejo, el Ejecutivo tiene 48 horas para publicarla en la Gaceta Municipal y luego entrará en vigencia.

Debido a ello, el alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró que una vez que le llegue, no tendrá otra alternativa más que publicarla, pero que inmediatamente se asumirán acciones para evitar su vigencia.

Pero el Ejecutivo no es el único que rechazó esta norma, también lo hicieron las Sociedades de profesionales del área y ayer los Legisladores de Comunidad Ciudadana, quienes aseguraron que esta norma “no debe salir a la luz”, por lo tanto, junto a la organización Amigos de la Ciudad presentaron un proyecto de ley para abrogar la norma. El asambleísta Israel Alanoca dijo que ya se envió la propuesta al Concejo y que espera que el lunes se la trate en sesión.