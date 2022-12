El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció la noche de este martes que junto con el alcalde de Santa Cruz y de otras ciudades enviarán observaciones a la ampliación de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario al presidente Luis Arce antes de su promulgación.

“Hay que reconocer que esta Ley 247 no fue conocida sino recién la anterior semana, ya se aprobó hace tiempo, entonces nosotros como municipios vamos a mandar las observaciones junto con el alcalde de Santa Cruz y alcaldes de otras ciudades para que el presidente Luis Arce las considere y evite su promulgación. Vamos a pedir básicamente que el Presidente nos escuche y podamos rectificar el error de esta Ley”, manifestó Arias, según AMUN.

Explicó que en La Paz hay áreas protegidas como el Valle de la Luna, el Valle de Las Agujas, el Valle de Las Ánimas, entre otras, donde los loteadores se entran alegando que son propietarios. “Esto no puede ser porque nos van a quitar el paisaje de La Paz y también comparto esta preocupación”.

El burgomaestre afirmó que la norma incentiva la ilegalidad y favorece a avasalladores. “Nos hemos sorprendido porque ni senadores ni diputados nos advirtieron con anterioridad sobre esta Ley, pero no importa, lo importante es reaccionar positivamente a una norma que lo que va hacer es que usted que se esfuerza, que trabaja, usted que se raja el lomo sacándose una propiedad y aparezca otro que se apropie y que rápidamente la legalice, eso no puede ser, eso es desincentivar la legalidad y es incentivar la ilegalidad y en eso no estamos de acuerdo”, remarcó.