El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció este lunes la implementación de sanciones pecuniarias al gasto de agua durante el Carnaval en la sede de gobierno. De acuerdo con el burgomaestre, la reglamentación será dada a conocer mañana.

“Nosotros vamos a emitir una disposición, mañana arrancamos la agenda carnavalera donde estableceremos la prohibición del uso de agua en esta época del carnaval porque no estamos para botar el agua, no estamos para echar el agua, las represas no están en su nivel y las lluvias, bendito sea el Señor que está lloviendo, no son suficientes y no garantizan una provisión como para que echemos el agua”, aseveró Arias en rueda de prensa.

La autoridad adelantó que esta normativa estará ligada al consumo de bebidas alcohólicas, controles en establecimientos, horarios y fiestas, entre otros.

“Normalmente son sanciones pecuniarias y eso lo estableceremos mañana (martes) en la presentación de la agenda del Carnaval Paceño, además, tendrá que ver con el consumo de bebidas alcohólicas y el control de locales, fiestas y horarios; se cruzan con los preparativos de la fiesta del Gran Poder”, dijo.