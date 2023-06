“Nos solidarizamos con esa familia que ha perdido ese ser querido. No pueden volver a ocurrir estas cosas, no puede haber bullying en las escuelas, no debemos permitir violencia en las escuelas”, dijo el alcalde.

También anunció que, a partir de este lunes, funcionarios de la alcaldía cruceña, las autoridades las escuelas y los padres de familia se reunirán para llevar adelante talleres en torno al tema de la violencia y la prevención, en todas las unidades educativas.

”Hay que hacer campaña preventiva, hay que crearle conciencia al padre de familia también y ver qué pasa con esos niños, cómo llegan a las aulas, en qué condiciones psicológicas”, dijo Fernández.

Reiteró que existe un centro de monitoreo y que hay 1.800 cámaras de vigilancia en 90 escuelas, y que se prevé incrementar este sistema en otras instituciones educativas.

Además, informó que existen 37 cámaras en guarderías infantiles. Este trabajo de monitoreo también será coordinado con la Policía y Defensoría, remarcó.