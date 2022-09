$!Alcaldía de El Alto responde a Chapetón y denuncia que ella pagó por una obra inconclusa

“En la anterior gestión se han efectuado los pagos en favor del empresario Óscar Percy Bustillos Bautista, por una suma aproximada de tres millones de bolivianos. Lo cual constituye un daño económico, debido a que de la inspección al área que nosotros hemos podido constatar, que hay ítems inconclusos, pero que sí se han realizado los respectivos cobros”, informó Mauricio.

El funcionario explicó que aunque se pagó la obra, se hallaron ítems no ejecutados, como sumidores que no tenían rejillas o no existían cajas. “Quién autorizó los pagos: los responsables de entonces (eran) el fiscal de obras, el supervisor, pero sobre todo la responsabilidad alcanza a la ex autoridad Soledad Chapetón”, acotó.

Más temprano este miércoles, Chapetón lamentó los tres procesos que la gestión de Eva Copa inició en su contra. “Estamos con aprehensiones en el caso de la supervisión del embovedado de la avenida Juan Pablo II, tampoco soy ingeniero o arquitecto para ir a medir si están poniendo la tubería requerida”, expresó ante los medios.