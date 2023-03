“Nosotros como Alcaldía hemos propuesto La Paz en paz y quiero agradecer a los dirigentes y a los vecinos también porque extremamos esfuerzos. Este plan de reordenamiento que entra en su segunda fase, producto de la negociación -y eso quiero que lo tomen bien en cuenta compañeros- si no fuera por ustedes, y eso quiero que les digan a sus bases, no hubiéramos logrado estos montos que ven acá que les vamos a entregar a todos: en total 73 millones de bolivianos de inversión, de los cuales 47 millones son en nuevos asfaltos”, informó Arias.

El burgomaestre destacó que todo este proceso de inversiones es posible gracias a la negociación con la Federación de Transporte Urbano de La Paz Chuquiago Marka y la Asociación de Transporte Libre en el marco de su política de Gobierno La Paz en paz.

“Quiero agradecerles, estoy muy contento, así se negocia, así se habla, no hay, por lo menos de mí parte la lógica de confrontación, de odio entre el Gobierno Municipal y los transportistas, la gente se raya y en todo el país y pregunta ¿cuándo el Negro se va a pelear con los transportistas? No hay, no puede ser y acá está la mejor demostración de que podemos avanzar juntos, ganando ustedes, ganando la ciudad y creo que este es el mayor desafío que tenemos por eso esta restricción empieza el 27 de marzo”, añadió Arias.