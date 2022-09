Alemania recibirá a los bolivianos ganadores del concurso “Falling Walls Lab”

“Falling Walls Lab Bolivia”, el concurso de ideas innovadoras que nació en Alemania en conmemoración de la caída del muro de Berlín, eligió el pasado 27 de agosto a sus ganadores, frente a un jurado conformado por expertos en distintas disciplinas científicas, en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB).

Se trata de 15 candidatos que presentaron, en intervenciones de tres minutos, sus ideas innovadoras en el ámbito de la ciencia y tecnología en el idioma inglés.

La ganadora del certamen fue la estudiante Blanca Costa Ávila, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y Biomédica, quien presentó su propuesta llamada “Breaking the Wall of respiratory insufficiency”.

Luis Jaimes obtuvo el segundo lugar con “Breaking the Wall of digital divide”, y Josué Castillo quedó en tercer lugar con “Breaking the Wall of accesibility to prothesis”.