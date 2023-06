Los vecinos de El Alto sufren por el incremento de los pasajes y la desaparición del transporte municipal. Afirman que esta alza ha provocado incluso que les quiten un pan en su hogar. “Cómo pues va a subir el pasaje de forma arbitraria, 50 centavos es harto, es el precio de un pan. Por eso a mí me están quitando un pan y a mi familia dos”, dijo doña María, una vecina de esa ciudad.

Ella relató que para ir ida y vuelta a la Ceja -donde compra verduras- ahora debe gastar tres bolivianos, cuando antes sólo gastaba dos.

Como ella, todos los vecinos están sufriendo por ese incremento “arbitrario”, ya que no fue avalado por el municipio de El Alto. Afirman que el aumento llega al 50%, pues los que viven cerca al centro gastan un boliviano más que antes y los que se trasladan desde las zonas más alejadas deben pagar entre cuatro y cinco bolivianos más que antes.

“Antes, en mis pasajes de ida y vuelta desde Playón Verde hasta el centro de La Paz gastaba seis bolivianos, ahora tengo que gastar 10. Es un robo”, dijo enfadado don Álex Flores.

La vocal del Distrito 3 de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) afín al MAS, María Zuñagua, aseguró que es lamentable que el incremento de pasajes se dé afectando a la gente más humilde.

A su turno, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) afín al municipio, Fernando Rivero, indicó que no son todos los que subieron los pasajes y que “son algunos malos conductores”, por lo tanto, solicitó a los vecinos denunciar a los minibuses para que sean sancionados.

Según un recorrido que Página Siete hizo por esa urbe, se verificó que muchos de los minibuses ya no llevan los letreros que indican que el pasaje es 1,50 bolivianos, pero dentro del vehículos el chofer indica que el pasaje es ese monto y el que no quiere pagar, puede bajarse de la movilidad.

Rivero indicó que para que se avale el incremento de pasajes debe emitirse una norma que indique sanciones para los que tramean.

No obstante, Zuñagua cree que esa medida no dará solución, ya que pese a la disposición de no elevar el pasaje se lo elevó y los trameajes continúan.

El secretario municipal de Movilidad Urbana, Reynaldo Cusi, explicó a Página Siete que el incremento de pasajes “aún no fue autorizado y eso se hará, siempre y cuando se eliminen los trameajes”.

Identificó que existen al menos siete puntos denominados “piqueras”, donde se realizan los “trameajes” en la urbe: Cruce Villa Adela, Puente Bolivia, Teleférico Morado, Extranca Senkata, Río Seco, Complejo, cerca a la UPEA y San Roque.

Indicó que desde la semana pasada se realizan controles con la guardia municipal y personal de la secretaría que dirige. “Hemos llegado al cruce de Senkata, donde hemos identificado los trameajes y los pasajes. Ahí ya hemos sancionado quitando los letreros”, agregó Cusi.

Remarcó que ese trabajo de control se intensificará desde este lunes y en todas las piqueras “para eliminar el trameaje, al igual que las paradas intermedias”.

Entre tanto, indicó que el alza de los pasajes está prohibido.

Mientras tanto, el secretario ejecutivo de la Federación Andina de Choferes, Reynaldo Luna, aseguró que su sector está de acuerdo con la eliminación de los trameajes, lo cual debe ser controlado por la Policía, los choferes y la guardia municipal, pero insistió en que “la nivelación se debe dar sí o sí”.

Argumentó que en 2015, el municipio hizo un estudio de costos, el cual arrojó que el pasaje debe ser 1,80, pero pese a ello se mantuvo a un boliviano. “Ahora el costo de vida ha subido y por eso el pasaje debe ser 1,50”.

El presidente del Consejo Municipal, Francisco Quispe, detalló que para determinar la nivelación de pasajes debe existir una norma que la avale, si no la hay, “y los choferes suben, éstos deben ser sancionados”.

Piden reactivar el Wayna Bus

Ante el inevitable incremento de pasajes, los vecinos sufren por la desaparición del transporte municipal masivo Wayna Bus y plantean reactivarlo, pero afirman que deben esperar una auditoría.

“Queríamos que se reactive, pero el municipio nos ha informado que están realizando la auditoría para conocer cómo están los buses”, informó Rivero.

En 2014 el exalcalde de El Alto Édgar Patana adquirió 60 buses denominados “Sariri”. Cada uno tenía un valor 1.524.233 bolivianos y en total se invirtieron 91.454.000. En 2015, en la gestión de Soledad Chapetón, el transporte municipal se renovó con el nombre de Wayna Bus. Sin embargo, en abril de 2021 se decidió el cierre del servicio. Ahora los buses están parados en un garaje municipal. “Esos buses ya deben estar arruinados porque no funcionan durante más de dos años”, dijo Zuñagua.

Rivero indicó que antes de que reinicie el servicio debe concluirse la auditoría. Mientras tanto, Cusi como el presidente del Consejo indicaron que el servicio municipal de transporte no funcionará porque no se puede subvencionar.