AMB dice que el Gobierno fijó de manera unilateral que el censo sea en 2024

El presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Jhonny Torres, afirmó que en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) se aceptó la reprogramación del Censo de Población y Vivienda, pero que no definió la fecha, sin embargo, el Gobierno comunicó el mismo día que será en 2024.

“La AMB está representada por mí, yo hice una interconsulta previa y en la interconsulta me han dicho: bueno, si no hay cartografía hay que postergar, (pero) nunca hemos hablado que hay que postergar para el 2023 o hasta el 2024, nunca hemos hablado de una fecha. Sí había un acuerdo por la postergación, pero no la fecha”, relató Torres a la ANF.