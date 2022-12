Amparo Carvajal se recupera de una operación y desde España exige la liberación de los presos políticos

“Vine a visitar a mi hermana y caí y recién hoy me acaban de operar de la cadera y ya estoy despierta sin poderme mover, es una operación dura y ahí me han puesto la mitad de la cadera (...) Siguiendo los juicios (en Bolivia) y pidiendo la libertad para todos los presos políticos”, dijo Carvajal a Página Siete.

Asimismo, relató que está junto a hermana y su operación estaba programada para las 10 de la mañana, hora España. “Estaba sin comer (por ocho días), no me dejaban beber, pero me siento bien (...) estoy tranquila”, informó Carvajal.

La activista por los derechos humanos indicó que lleva casi 10 días internada en el hospital Arauco de Oviedo. Dijo que en la medida de lo posible hace seguimiento a los juicios políticos en Bolivia.