Ancestral es reconocido como uno de los mejores restaurantes en ascenso de América latina

Ancestral se creó frente a la adversidad, prueba de ello es que luego de su apertura, en 2019, llegó la pandemia del coronavirus. Aún así, hoy acaba de recibir el premio “American Express One To Watch Award”, como parte de los “Latin America’s 50 Best Restaurants 2022”, y se ha convertido en una parada gastronómica obligatoria en Latinoamérica.

Ancestral fue el sueño de dos chefs que fueron amigos desde la escuela: Mauricio López y Sebastián Giménez. El primero se mudó a Europa (pasando por cocinas tan famosas como Noma, Azurmendi y Fäviken) antes de convertirse en jefe de cocina del icónico restaurante de La Paz, Gustu, mientras que el segundo estudió en Le Cordon Bleu en Perú y luego trabajó en Astrid y Gastón en Lima.