“Vamos a sugerir a todos los colegios que lleguen a acuerdos con sus mismos padres y estos documentos sean remitidos a las distritales de educación. Con eso (el Ministerio) no tendrá nada más que hacer, porque la misma Resolución 01/2023 indica que existe la posibilidad de acuerdos”, acotó.

La Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) busca el apoyo de los padres para que avalen el incremento de pensiones, en tanto la Asociación Nacional de Padres de Familia (Asonapfcp) argumenta que el aumento de mensualidades es ilegal porque no hay norma que lo avale. Advierten con fiscalizar y sancionar a los establecimientos.

Además, al momento de la inscripción escolar los padres de familia firmaron un contrato con la unidad educativa donde se avala el incremento desde mayo y en algunos casos incluso se inscribió que era de “carácter retroactivo”.

Villena aseguró que este incremento “no será retroactivo”, porque eso sólo aplica para beneficios sociales y en casos penales. “Nosotros no podemos aplicar la retroactividad”.

Asimismo, insistió que con este contrato se tiene la “legalidad” para el aumento de pensiones.

No obstante, el presidente de la Asonapfcp, Ernesto Suárez, aseguró que “a inicio de gestión, los padres de familia fueron obligados o condicionados a firmar el documento, de lo contrario no serían inscritos sus niños”, pero reiteró que el incremento no está avalado por la Dirección Departamental de Educación (DDE) por lo tanto “no es válido”.