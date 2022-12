Los pacientes denunciaron que, a diferencia de otros establecimientos, en el Hospital El Alto Sur –ubicado en la zona Cosmos 79 de la ciudad de El Alto– deben comprar sus medicamentos pese a formar parte del Sistema Único de Salud (SUS).

María recibió el diagnóstico de cáncer de cuello uterino hace dos años y, tras una valoración hace poco más de un mes, le dijeron que debía recibir tratamiento de radioterapia. Ella fue transferida al Hospital El Alto Sur, donde le indicaron que, como no tenían medicamentos, ella debía comprarse, por lo que prefirió ir a otro centro de salud por falta de dinero.

“Cuando me dijeron que me iban a transferir al Hospital El Alto Sur, estaba feliz, pero cuando fui me dijeron que no tenían medicamentos y que debía comprarme. Eso para mí es como un hospital privado, por eso preferí irme a otro establecimiento”, dijo la mujer, quien es vendedora ambulante y que aseguró no tener recursos para los fármacos.

El director del Hospital, Roberto Carlos Aranda, indicó que evidentemente en muchas ocasiones deben pedir a los pacientes que se encarguen de comprar los medicamentos, porque este establecimiento no cuenta con fármacos. “Pero la atención médica es gratuita”, dijo e indicó que lo mismo ocurre para el tratamiento de quimioterapia. “No tenemos los insumos para producir los medicamentos”, sostuvo.

Aseguró que lo mismo ocurre en el área de hospitalización, consulta externa y terapia intensiva, donde los pacientes se deben encargar de la compra de los medicamentos. “No contamos con el SUS, tampoco nos da (provisiones) el CEAS. Sólo tenemos medicamentos que se logran por donación o a través de la compra por la emergencia sanitaria”, dijo. Agregó que tampoco hacen mantenimiento de los equipos.

La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, Rosario Calle, dijo que por la falta de fármacos muchos pacientes deciden dejar este centro y se van al Hospital de Clínicas. “Son 44 medicamentos que se les da gratis bajo el SUS”, dijo.