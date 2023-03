“Afortunadamente la justicia funciona el fin de semana y hemos acudido a un juez para poder recusar y observar lo que estaba haciendo la fiscal y el juez que me había imputado y quien pidió mi privación de libertad y ayer el resultado ha sido absolutamente claro, el resultado fue que se ha dejado sin efecto la privación de libertad, también se ha dejado sin efecto la imputación”, afirmó Dulón en conferencia de prensa.

La defensa del concejal presentó un recurso de recusación en contra de la fiscal del caso Rosario Cruz, y se espera que se nombre a una nueva fiscal.

Por su parte, la concejal Pérez del Castillo remarcó que la denuncia contra Dulón data de hace un año y medio y señaló que la justicia en la mayor parte de los casos de violencia “no es oportuna”.

“Todo esto ha llevado a que tenga que peregrinar en juzgados, pero también en el pleno del concejo no solo en las diferentes sesiones, donde no he sido la única concejal que ha denunciado violencia política por parte del concejal Dulón, sino también sus propias concejalas, es decir de la propia bancada del concejal Dulón lo han denunciado por agresivo, por violento y por vulnerar los derechos constitucionales”, declaró.

La concejal opositora subrayó que la imputación contra Dulón continúa vigente y sostuvo que ella fue víctima incluso de agresiones físicas en nombre de su colega denunciado.