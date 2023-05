Problemas cardiacos, neurológicos y psiquiátricos son algunos de los males que se suman actualmente a la ya deteriorada salud del dirigente cocalero César Apaza, que fue aprehendido el pasado septiembre.

Su hermana, Miriam Apaza, aseguró a que el expresidente del comité de Autodefensa de Adepcoca se encuentra “decaído” y que no ha sido tratado por un especialista.

“Él está decaído, se le ha ido presentando otras enfermedades que han sido tratadas, pero no por especialistas, sino por enfermeros que me están dando recetas. Pedí que sea tratado por un especialista porque estaba sufriendo de dolores en el corazón y no es algo normal en él”, lamentó la mujer, en contacto con ANF.

Desde que sufrió una embolia, el pasado 14 de febrero, Apaza necesita asistencia de parte de sus compañeros de celda para realizar algunas actividades básicas. Paralelamente, Régimen Penitenciario puso a su disposición personal auxiliar para que le mida los signos vitales.

“Todavía no cuenta con un médico, solamente está a cargo de unas enfermeras que tres veces al día le controlan los signos vitales. Presentamos un memorial para que nos puedan aceptar a un rehabilitador, todavía no hay respuesta mediante el fiscal”, indicó Miriam.

El 19 de mayo, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución en la que recomienda a la Fiscalía General del Estado investigar las circunstancias de la aprehensión de Apaza y a Régimen Penitenciario asumir medidas para su acceso a salud. Pese a ello, el dirigente “continúa en las mismas condiciones”, de acuerdo a su hermana.