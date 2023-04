El hecho ocurrió luego del partido que los trinitarios disputaron ante Real Santa Cruz y que perdieron 3-2. Desde el club afectado se apuntó a miembros de la barra de otro club como responsables del ataque.

Mediante un comunicado, el club beniano informó que su hinchada “fue víctima de hechos vandálicos” por parte de personas “de la barra brava del club Oriente Petrolero”. Aquellos -señala el pronunciamiento- ocasionaron heridas muy graves a muchas personas, sobre todo mujeres y niños, que se encontraban dentro del micro en el que se trasladaban a la terminal de buses, para emprender viaje a hasta Trinidad.

“Es muy lamentable y repudiamos totalmente como institución está clase de hechos delictivos. Gracias a Dios no hay ningún fallecido, solo heridos y daños materiales. No dejemos que el balón se vuelva a manchar de sangre, esto no puede volver a repetirse en el fútbol boliviano”, se lee en el pronunciamiento.