La joven había terminado su relación con el presunto agresor, pero él no dejaba de enviarle mensajes y pedirle que se vieran. “Me sentía acosada”, sostuvo.

“Lo que pasó el viernes era todo dirigido a mí, él me quería matar”, afirmó Esmeralda V., hija de la víctima, a Unitel.

El día del crimen, el supuesto atacante le escribió para pedirle que saliera un momento de su casa. Dijo que quería despedirse porque viajaría por trabajo.

“Le mostré los mensajes a mi mamá. Me dijo que no salga y que ella iba a salir (...). Me quitó a mi madre”, lamentó.

El hombre ya fue aprehendido por las autoridades y debe cumplir detención preventiva por un periodo de 180 días en el penal de Chonchocoro