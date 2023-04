La aprehendida, en medio de llanto, pidió que quienes tengan al gato Walter que lo devuelvan y señaló que desde hace un tiempo viene sufriendo acoso.

“El que lo tenga al gatito que lo devuelva, que no me haga tanto daño. Viene una señora cada día a atormentarme a mi casa, estoy cansada, soy padre y madre para mis hijos. No me dejan ni trabajar, viene a mi trabajo, me han hecho echar de mi trabajo, tengo dos niños que alimentar, no tengo ni plata para hacer comer a mis hijos, tanto daño que me hacen estas señoras ya estoy cansada”, expresó.

La Fiscalía departamental de La Paz admitió la denuncia por hurto del gato Walter de la embajada de Brasil el 22 de marzo.

Las cámaras de seguridad de la zona San Jorge grabaron a la mujer que fue aprehendida llevándose al animalito la noche del viernes 10 de marzo.