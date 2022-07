Aprehenden a Luis Larrea y el Colegio Médico se declara en emergencia

“Hace un año que fallece mi padre a quien lo he visto toda mi vida y lastimosamente hoy, después de 15 años, aparece un supuesto hijo que denuncia que lo he maltratado a mi padre. El que ha maltratado a mi padre quiere ajusticiarme, es político”, señaló Larrea antes de ingresar a las celdas de la Felcc.

Denunciante

Por su parte el denunciante, quien afirma ser otro hijo del padre de Larrea, señaló que puso la denuncia contra el médico porque descuidó la salud de su padre y lo dejó 10 días con coronavirus en su casa.

“Son diferentes partes, la primera parte está referida al descuido que hubiera tenido Luis Larrea en la atención de mi señor padre, la auditoría médica ha sido un parámetro que nos ha hecho notar ciertas irregularidades dentro del seguro universitario, de 86 puntos que deberían cumplir 70 han incumplido. El tema de homicidio está relacionado con el descuido que habría tenido Luis Larrea en la atención de mi señor padre, teniéndolo 10 días en casa con coronavirus”, informó a Cadena A.

Defensa

El abogado del Colegio Médico de Bolivia y defensa de Larrea, Sergio Pérez, calificó la aprehensión como injusta y observó que se busque introducir la figura de homicidio en una muerte por una enfermedad letal como es el coronavirus.

“Consideramos que no se ha hecho una correcta valoración, que ésta aprehensión es totalmente injusta y, bueno, toca en este momento, asumir defensa en desigualdad de condiciones. Lastimosamente se están vulnerando derechos y garantías, no sabemos bajo qué intereses (...). Con una enfermedad letal se pretende hacer ver que el doctor Luis Larrea cometió un homicidio en contra de su padre, es algo que definitivamente no encuadra en el tipo penal”, manifestó.

Colegio Médico en emergencia

Ante la aprehensión de Larrea, el Colegio Médico de Bolivia anunció una reunión de emergencia del Consejo Nacional de Salud (Conasa).

“Esto es algo que alerta y preocupa al cuerpo colegiado de salud, por eso convocamos a una reunión de Conasa y en adelante veremos lo que hay que hacer”, señaló la vicepresidenta del ente, Virginia Paredes.

Al respecto, el secretario general del Colegio Médico, Freddy Fernández, explicó que ya en una reunión anterior se acordó que “ante la posible detención de cualquier dirigente médico a nivel nacional, se tomarían acciones inmediatas con medidas de protesta que pueden llegar a la suspensión de actividades del cuerpo médico”.

El representante explicó que el ente colegiado no busca llegar a ese extremo, sin embargo, se aguarda la determinación del Conasa, encuentro virtual que se desarrolla la noche de este viernes.

“Se exigirá la investigación a fondo para saber si se trata de una situación que amerita una detención inmediata o se trata de una persecución política”.