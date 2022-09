Aprobación de POA 2023 se paraliza en medio de agresiones, cerco y ausencias

Casi al mediodía de ayer, luego de que el Concejo Municipal intentara sin éxito sesionar para tratar el Plan Operativo Anual (POA) 2023, el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Javier Escalier salió del Palacio Consistorial para asistir a una entrevista. Ni bien cruzó la puerta, el legislador edil fue atacado y correteado por un grupo de personas.

Desde tempranas horas, al menos 100 personas de control social cercaron el edificio para que el Concejo apruebe sí o sí el POA 2023. Al ver salir a Escalier, los movilizados lo corretearon y lo alcanzaron. “¡Que sesione, c... Que sesione!”, gritaron envalentonados, mientras lo arrinconaron y lo zarandearon al igual que a sus acompañantes.

Ante los ataques, el concejal se escondió en un centro comercial hasta que dos policías llegaron para resguardar su integridad.

El tratamiento para la aprobación del POA 2023 fue paralizado ayer en medio de persecución, cerco y ausencia de una concejala. La bancada del partido del alcalde Iván Arias indicó que el MAS quiso aprovechar el momento para tratar un proyecto de ley de fiscalización que no se conocía.

Escalier contó que la sesión del Concejo se instaló a las 10:00, pero los concejales del oficialismo “abandonaron (la reunión) porque la bancada de oposición quiso tratar el proyecto de Ley de Fiscalización”.

Según el concejal oficialista Jorge Dulon, ayer tenían prevista la aprobación del POA 2023 tal como se “habían comprometido y como se han establecido los plazos”, pero “lamentablemente no se pudo concretar porque ellos (los concejales del MAS) pretendieron meter un proyecto de ley de fiscalización y no dar prioridad al POA”.

Sin embargo, Escalier dijo que con o sin el apoyo del MAS el oficialismo podía aprobar el POA porque tiene “mayoría”.

No obstante, Dulon aclaró que cuando instalaron la sesión su bancada estaba en desventaja porque la concejala del oficialismo Lourdes Chambilla solicitó licencia porque se operó de la vesícula y estaba convaleciente. “Le dijimos que sesione de forma virtual, pero aseguró que estaba muy mal”, precisó.

Esta situación provocó que la bancada del MAS cuente con una “mayoría circunstancial”, por eso el Concejo se empantanó, no logró un consenso y “no se llevó a cabo la sesión para tratar el POA”.

Horas más tarde, Chambilla dijo que efectivamente estaba convaleciente porque fue operada el martes. “No sólo conmigo tienen que aprobar, somos 11 concejales”, indicó.

“Voy a aprobar, pero no a costa de que estén mellando mi imagen, me estén haciendo acoso político”, dijo Chambilla y aseguró que el POA tiene “varias irregularidades”. “Lo he revisado”, indicó ante los vecinos de control social que instalaron una huelga en el hall del Concejo. “No voy a tapar ninguna corrupción, todos tienen derecho de saber en qué se está ganando”.

El presidente de la comisión económica del Concejo Municipal, Lucio Quispe, dijo que hubo observaciones al POA 2023, pero “más de forma”. “Fueron subsanados”.

Un dirigente de control social explicó que el POA debe ser presentado al Estado hasta mañana y dijo que “urge la aprobación”, de lo contrario la ciudadanía será perjudicada.

Se prevé que hoy se instale la sesión para abordar el tema, pero Escalier pidió garantías porque teme ser agredido nuevamente.

Dulón lamentó ayer el incidente y expresó su solidaridad con el concejal Escalier, aunque añadió que debió ser más prudente para salir.