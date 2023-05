“Lo que se vive dentro de la Compañía de Jesús, se vive en cualquier otra congregación, no es un caso particular de los jesuitas. Pasa en las congregaciones de mujeres o de hombres; digamos en toda la organización religiosa católica, en los seminarios y conventos... ocurre en todas partes, pero eso no quiere decir que todos sean malos”, manifiesta el exjesuita.

Si bien son los jesuitas los que ahora están en el ojo público, son más la órdenes en las que se denunció crímenes de algunos de sus malos elementos.

Basta con revisar las denuncias públicas hechas en Bolivia en contra de religiosos dominicos y carmelitas. Tampoco pasa desapercibido el comunicado emitido en abril pasado por el Opus Dei, en el que reconoce como “fundadas” las denuncias de abusos en contra de ocho de sus miembros (clérigos y laicos) en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Dicho documento fue emitido en el marco del segundo Congreso General Extraordinario del Opus Dei, realizado hace un mes en Roma.

Pero estos crímenes no solo atañen a la Iglesia Católica. En menos de un año se registraron cinco denuncias en contra de pastores evangélicos que abusaron sexualmente de niñas menores de edad.

En octubre pasado, en Yacuiba, un pastor evangélico fue encarcelado preventivamente, acusado de violar a dos menores de edad. No es su primera denuncia, cinco meses antes fue denunciado por otro delito similar. En la misma localidad, otro pastor fue acusado de violar a una niña que acudía a la iglesia que dirigía el agresor.

En enero de este año se aprehendió a otro líder evangélico de Guarayos por el mismo crimen. Mientras que en julio de 2022 otro pastor fue detenido en Ancoraimes, La Paz, por vejar a una niña en la casa donde se alojaba.