Arias a transportistas: “No voy a escuchar voces amenazantes”

El alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que no escuchará “voces amenazantes”, en referencia a las declaraciones del dirigente de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo, Edson Valdez, quien amenazó con paralizar el transporte, bloquear y cercar a la urbe paceña el lunes. La autoridad edil indicó que hay que poner “coto a la invasión de rutas” con el reordenamiento vehicular.

“No voy a escuchar voces amenazantes que lo que quieren es confrontación, odio y violencia. Las amenazas no me asustan y tenemos que ponerle coto a la invasión de rutas, de áreas de trabajo y al no respeto de las rutas porque el que pierde es el ciudadano y el transportista”, aseveró el burgomaestre.

Valdez anunció el miércoles “movilizaciones” y “cerco” a La Paz desde el lunes. “A partir del día lunes empiezan las movilizaciones del transporte sindicalizado en la ciudad de La Paz; vamos bloquear la ciudad de La Paz, eso indefectiblemente tenemos que hacer”, dijo ayer el dirigente transportista en rueda de prensa.

En ese sentido, acotó: “nosotros como Federación Departamental, no solamente es transporte urbano, es transporte interprovincial, transporte pesado, vamos a cercar la ciudad de La Paz con transporte pesado”.