Arias afirma que evaluará norma sobre construcciones irrestrictas y que debe ser consensuada

El alcalde Iván Arias afirmó este lunes que apenas llegue el documento a su despacho, evaluará la norma sobre construcciones irrestrictas. Indicó que la futura ley municipal tiene que ser consensuada y no sólo responder a intereses particulares.

“Espero que hoy llegue el documento y me pondré a hacer un análisis de cada de uno de ellos (...). No estoy obligado a promulgar, por eso, una vez que tengamos el documento en mano, vamos a tomar la determinación que corresponda, no quiero emitir prejuicios. Pero, estoy hablando en líneas generales de lo que tratamos siempre de una norma, una norma que piense en el bien común”, anticipó la autoridad edil en contacto con Fides.

En ese contexto, señaló que la ciudad tiene que tener áreas verdes, parqueos y que la norma no se la puede sacar en función de intereses particulares, sino en función de la ciudad.

El burgomaestre explicó que es necesario actualizar la Ley de Uso de Suelos (Lusu), a la que calificó como “caduca”, pero eso no implica autorizar que en La Paz se haga lo que les “dé la gana”, en materia de construcción.