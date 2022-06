Arias alerta que el Gobierno busca que las alcaldías paguen el bono Juana Azurduy

“En la ciudad de La Paz se tiene 21 médicos que desarrollan sus funciones en los 69 centros de salud que están bajo la administración de su municipio, en algunos casos no cuentan con las condiciones necesarias para la atención de nuestra población vulnerable, por lo que es importante que su municipio, en el marco de las competencias concurrentes, nos colabore a mejorar las condiciones de trabajo de los médicos y otros aspectos que son importantes para una mejora atención a las mujeres gestantes y niños menores de dos años, habitantes de su municipio”, señala una carta remitida al alcalde Arias.

En el documento de convenio, en la parte de “atribuciones del municipio”, se indica que se debe gestionar todas las acciones requeridas por el Programa Bono Juana Azurduy para hacer efectivo su pago junto con la entrega de subsidio universal.

“Gestionar en su Plan Operativo Anual y presupuesto de cada gestión, las acciones y recursos suficientes destinados a la operativización del pago del Bono Juana Azurduy y la entrega del subsidio universal. Gestionar los recursos financieros de manera gradual, administrativos, humanos y otros, necesarios para la operativización del pago del Bono Juana Azurduy y la entrega del subsidio universal”, continúa el documento.

Arias informó que el martes le llegó una carta y el convenio a través del cual se transferiría esta responsabilidad a la municipalidad paceña. Recordó que en marzo pasado ocurrió lo mismo en otros municipios del país que recibieron el mismo documento, el cual fue rechazado a través de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB).

“No puede ser que se eche mano a la plata de los municipios. Nosotros, en la misma línea que respondió la AMB, vamos a responder de que este proceso no va, no puede ser que se haga mediante un convenio, deberíamos sentarnos con el presidente (Luis Arce) a hablar, le hemos pedido al presidente una reunión para hablar de varios temas, entre esos el tema del Censo 2022, pero ahora no nos responden y nos mandan esta propuesta”, observó Arias.