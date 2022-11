Sobre la mesa técnica en Trinidad, de la cual Arias fue partícipe hasta que se retiró del encuentro junto a otras delegaciones el martes en la noche, el alcalde dijo: “Hemos sugerido la disminución de plazos y hemos encontrado en el INE a un instituto político que a lo único que se ha dedicado es a desvirtuar nuestras propuestas, a decir que no teníamos seriedad y ellos se han aferrado a sacar la fecha que tenían, marzo a abril (de 2024). En realidad estamos muy molestos, porque fuimos con una buena voluntad y terminamos simplemente con una posición política”, afirmó.

Arias insistió que los técnicos paceños no abandonaron la mesa técnica, sino que se retiraron porque las propuestas no eran tomadas en cuenta.

“Quiero señalar que no es un abandono (a la mesa técnica), lo que nosotros hemos hecho es perseverar, insistir e ir a buscar consensos para encontrar una fecha que sea útil para el país. (...) (Pero) lo que hemos encontrado es una pared y oídos sordos, nos han oído pero no nos han escuchado, es como ver pero no mirar”, subrayó.

La comisión técnica que conformó el Gobierno para solucionar el conflicto por la fecha del censo comenzó a trabajar el sábado, y al cabo de cuatro días las delegaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija reclamaron porque no había avances sobre la demanda de adelantar la fecha de la encuesta nacional.

Denunciaron que la administración de Luis Arce sólo dilataba la negociación para luego ratificar la fecha que establece el Decreto Supremo 4760, que señala que el empadronamiento debe hacerse en mayo o junio de 2024.

“La comisión ha dado por cerrada la reunión, se han reunido hasta las dos de la mañana, ya han definido, ya tenían definido, no les ha importado nuestro punto de vista y además dicen que el momento de la votación han votado 41 instituciones y solo se han retirado cinco. Si es por votación no deberíamos haber ido nunca a esas mesas”, lamentó la autoridad.