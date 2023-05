El alcalde Iván Arias informó este domingo que la Secretaría Municipal de Salud y Deportes planifica para la próxima semana un servicio de vacunación contra la influenza, el cual llegará a los colegios a través de los vehículos eléctricos del programa Médico en tu Casa

“Con Médico en tu Casa estamos haciendo eso, las unidades móviles, la Secretaría de Salud está diseñando para la próxima semana un recorrido colegio por colegio para vacunar contra la influenza antes de las vacaciones de invierno”, informó Arias a la red Unitel.

Según dijo el burgomaestre, la medida servirá para paliar el aumento sustancial de casos de resfrío, influenza y neumonía que se han producido en las últimas semanas. Pero también señaló que es debido a que la ciudadanía no se está cuidando ni tampoco procede a vacunarse, no sólo contra la influenza sino contra el Covid-19.

“Lo que pasa es que la gente y los ciudadanos no nos estamos cuidando, mire estos inviernos, pleno sol, nos sacamos (la ropa), nos abrigamos, entramos al aire frío y eso nos hace daño y en la noche la temperatura baja abruptamente y no nos podemos proteger. No nos estamos cuidado, no estamos tomando cítricos, hay un montón de cítricos en esta época que la gente no está tomando, prefiere la Coca Cola en vez de tomarse jugos”, reflexionó Arias.