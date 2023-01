El alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró este sábado que es un “error” no exigir vacunas, al menos en niños de primaria, contra el coqueluche y la Covid-19 en el inicio de la inscripción escolar. La misma arranca el próximo 16 de enero.

“A mí me parece muy bien que empiecen las inscripciones, pero, por ejemplo, a mí me aparece un error que no sea exigencia la vacunación. Me parece que debería ser una exigencia que por lo menos los niños estén vacunados contra el coqueluche y debería ser una exigencia que estén vacunados contra la Covid-19; es decir, no entiendo por qué no ponemos esta exigencia”, dijo el alcalde Arias.

La inscripción escolar para la gestión 2023 comienza el 16 de enero y las labores escolares el 1 de febrero, según la disposición del Ministerio de Educación.