Arias convoca a instituciones de La Paz para asumir posición por la postergación del censo

El alcalde Iván Arias pidió a los representantes de diversas instituciones paceñas reunidas la mañana de este miércoles, que decidan qué posición asumir frente a la la postergación del censo.

“Quiero que me digan qué posición tenemos que llegar, yo me temo que nos digan que no hay el 30% de cartográfia, que el INE no ha avanzado, y segundo, no sé si habrá el 98% de la boleta”, manifestó la autoridad edil en contacto con los medios.