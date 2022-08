Arias cree que el Gobierno no presenta toda la verdad sobre el censo

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó este viernes que el Gobierno no presenta “toda la verdad” sobre censo que fue postergado hasta 2024, pese a varias reuniones con alcaldes y rectores de universidades.

En ese contexto, exteriorizó su deseo de que se conozcan los detalles de este proceso en la cita de la comisión técnica.

“Creo que el Gobierno hasta ahora, espero que lo haga, no ha presentado toda la verdad (sobre el censo), no nos ha presentado la agenda y para eso son las reuniones técnicas, es para que el INE nos diga: ‘saben que, señores, en realidad no tenemos el 30% o tenemos el 60% o no tenemos el tanto por ciento’, y las reuniones son para poner las cartas sobre la mesa. El INE nos tiene que decir la verdad”, dijo Arias en entrevista realizada en el programa radial “Fama, Poder y Ganas” de Santa Cruz que recoge la Agencia Municipal de Noticias.

La autoridad edil afirmó que en ninguna de las reuniones con el presidente Luis Arce, con los rectores de universidades autónomas ni en las tres reuniones del Instituto Nacional de Estadística (INE) con autoridades municipales de Oruro (10), Cochabamba (11) y Tarija (12) se dijo la verdad sobre el avance de las actividades precensales.