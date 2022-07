Arias dice que su gestión sufre “una traición”

El alcalde Iván Arias dijo ayer que su gestión en la Alcaldía de La Paz sufre “una traición” y que hasta ahora no hizo nada porque pretende “llevar la fiesta en paz”, pero aseguró que “la traición tiene un precio” y ése es el “repudio de la gente”.

“Nosotros en el gobierno municipal estamos sufriendo, ustedes se van a enterar, no estoy queriendo hacer todavía lío porque trato de llevar la fiesta en paz, pero la traición tiene un precio y ese precio tiene que ser el repudio de la gente, el repudio de gente que cree que desde la Alcaldía uno se tiene que entrar a enriquecer y no trabajar por la gente. Yo he jurado entrar por la puerta ancha y voy a salir por la puerta ancha, de eso no lo duden compañeros”, dijo Arias.

El miércoles, la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Yelka Maric, dijo que “soy parte de la bancada mayoritaria Por el Bien Común Somos Pueblo” pero “no voy a renunciar a mi independencia ni a tener criterio propio, técnico, legal y financiero sobre cada uno de los temas a tratar en el pleno”. La concejala oficialista Lourdes Chambilla apoyó al MAS en la aprobación de una ley que prohíbe al burgomaestre usar los colores de su partido político en obras y uniformes de los funcionarios.

Ante lo declarado por Maric, Arias dijo que en la alianza Por el Bien Común - Somos Pueblo se opina en el marco del respeto.