Arias exige a los padres vacunar a los escolares

El alcalde Iván Arias exigió a los padres de familia, profesores y directores de unidades educativas insistir en la vacunación de los escolares. El burgomaestre explicó que es la única medida para evitar contagios de Covid-19 que, por esta época de frío, forma parte de las enfermedades respiratorias.

“Los papás mandan a sus hijos con resfrío, puede que sea Covid-19 o no. Por eso, hemos determinado mantener el barbijo en esta época fría y todavía muchos padres de familia no están autorizando la vacunación de sus hijos y los directores no están haciendo cumplir esta determinación”, dijo Arias.

El burgomaestre explicó que las secretarías de Salud y de Educación establecieron un protocolo en cada unidad educativa y es responsabilidad de los directores y maestros dar cumplimiento. “Un padre tiene que mandar una carta al colegio señalando que autoriza la vacunación de su hijo, o decir que no dio el permiso y que asume toda la responsabilidad”, dijo Arias. Añadió que la mejor manera de evitar contagios es la vacuna con el esquema completo y esa alternativa es menos costosa que portar pruebas negativas de PCR.

Agregó que esa determinación asumida por la Alcaldía debe ser exigida a los padres de familia por los directores de las unidades educativas.

Según la comuna, los centros de salud están habilitados para vacunar a los niños que acudan en compañía de sus padres para las dosis correspondientes y así evitar contagiarse no sólo de Covid-19, sino otras infecciones respiratorias. “Estamos en plena campaña y los papás, hasta ahora, no entienden que estamos en una quinta ola y la mejor protección es la vacuna”, indicó.