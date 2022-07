La Paz retrocede, el comercio informal se duplica e invade las calles del centro

En 12 años, el comercio informal en las avenidas Mariscal Santa Cruz y 16 de Julio se duplicó. En el 2010 habían 155 anaqueles y esta cifra llegó ahora a los 300, que incluyen a los ambulantes. La Alcaldía reportó que hasta la avenida Montes esta cantidad trepó hasta los 600 comercios informales. En vías aledañas, los vendedores tomaron las aceras y las calles, como sucede en la subida de la calle Santa Cruz.

En el año 2009, la Alcaldía llevó adelante un plan de reordenamiento gremial. Sólo los comerciantes dedicados a la “venta al paso”, como golosinas y periódicos, tenían la posibilidad de expender sus productos en las avenidas 16 de Julio y Mariscal Santa Cruz.

Luego de una revisión de documentos, quedaron 155 anaqueles legalmente establecidos, otros 80 no acreditaron la legalidad y fueron retirados. 188 que vendían otros artículos, desde ropa hasta equipos electrónicos, fueron trasladados al Pasaje Marina Núñez del Prado.

Hoy en día esta premisa quedó en el olvido. Los comerciantes ofrecen frutas, pan, ropa, discos, barbijos, peluches y una amplia variedad de artículos en las céntricas avenidas. “Muchos salieron porque no hay venta en el Pasaje Marina Núñez”, dijo una comerciante que prefirió no dar su nombre. “Comenzaron a traer sus anaqueles con ruedas. Como no les decían nada, los dejaban y después los fijaban al piso con cemento”, comentó la vendedora.

Hoy en día hay 213 anaqueles instalados en la Mariscal Santa Cruz y 16 de Julio. En estas vías también hay otros 14 puestos de venta de comida y al menos 70 ambulantes, según un recorrido que hizo Página Siete.

Los anaqueles que están legalmente establecidos ya no respetan los puestos asignados. Muchos sacan mamparas para duplicar el espacio que ocupan ofreciendo una mayor cantidad de artículos a los transeúntes.

El propio alcalde Iván Arias reconoció que si se toma en cuenta la avenida Montes, este número de comerciantes llega a ser superior. “Ya estoy en ese tema, hace 15 días. Los estamos identificando. Ya hicimos una experiencia con las diferentes asociaciones de quiénes deberían estar y por qué deberían estar. Hicimos (una cuantificación) desde la avenida Montes hasta la plaza del Estudiante. En ese trayecto identificamos 600 actividades”, afirmó el alcalde.

Arias aseguró que con tal cantidad de comerciantes “están dándose cabeza con cabeza”. “Hay puestos que deberían estar horas y permanecen todo el día. Hay otros que deberían ocupar una parte y hoy se han vuelto una especie de dormitorio. Hasta parecen casas los (puestos) que están en la Pérez Velasco. Otros señores se dieron a la tarea de poner nilón y dejarlos toda la noche cuando en realidad deberían levantarlos”, dijo.

Ante esta situación, Arias alertó que hay un “crecimiento desmedido del comercio informal” en la ciudad de La Paz. Indicó que la calle Santa Cruz es la mejor demostración de cómo los puestos se apropian de la calle. “Antes subían por esta vía dos autos tranquilamente. Ahora sólo se convirtió en un solo carril porque las señoras que venden en la esquina decidieron tomar media calle”, explicó.

El burgomaestre escribió en su cuenta de Twitter que hay el compromiso de “reordenar el comercio” de las calles en la urbe paceña luego de una reunión que sostuvo con Aurora Patiño, dirigente de la Federación de Gremiales del Comercio Minorista “Julio Patiño”. “Reunión de @LaPazAlcaldia con un sector de los gremiales para reordenar el comercio en la ciudad de #LaPaz. La pandemia nos ha heredado un crecimiento desmedido del comercio informal que genera descontento en los ciudadanos y entre los propios gremiales”, se lee en la cuenta de Twitter de Arias.

Patiño afirmó que hay “desborde” de comerciantes, “competencia desleal” y “asentamientos ilegales” y que por ello urge el control de los efectivos de la Guardia Municipal. “Lamentablemente a raíz de la pandemia se ha proliferado el sector informal, el cual está haciendo una competencia desleal contra el sector legalmente establecido en la ciudad de La Paz”, aseguró.

Explicó que los gremiales legalmente establecidos tienen lugares y horas para trabajar, en cambio los comerciantes ilegales operan sin regulación. “Tenemos diferentes normativas municipales para salir a vender. Tenemos establecido nuestro patente municipal que nos indica la zona, la hora y el rubro. Luego de la pandemia, todo se ha desbordado”.