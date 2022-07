Arias propone ampliar una semana la vacación escolar

En ese contexto, Arias solicitó a los padres de familia apoyar la inmunizar a sus hijos.

“Nuestro problema de cobertura está ahorita en los muchachos de cinco a 10 años. No entiendo porque los papás si aman a sus hijos no llevan a vacunarlos; no están vacunando a los niños y están cayendo muchos niños enfermos. Ahí tenemos un punto débil”, aseveró, citado por la agencia municipal de noticias.

Este mismo pedido lo realizó el lunes la secretaria municipal de Salud y Deportes, Cecilia Vargas, quien exhortó a los padres y madres tomar conciencia sobre la vida de sus hijos.