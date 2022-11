Arias rechaza ordenanza sobre construcciones irrestrictas y pide al Concejo no promulgarla

El alcalde de La Paz, Iván Arias, rechazó este lunes la Ordenanza Municipal No 046 sobre construcciones irrestrictas, al considerar que generan inequidades en diez sectores de la ciudad de La Paz, contradice normas, no está fundamentada en estudios territoriales y pretende legalizar construcciones en predios municipales. Por ello, el burgomaestre instó al Concejo Municipal a no promulgarla.

“Pido al Concejo Municipal, a los concejales que se abstengan de aprobar de oficio esta ordenanza porque están sujetos a demandas penales”, afirmó en conferencia de prensa a tiempo se señalar que “lo que hace esta norma es encajonar, es decir, nos va a quitar aires, áreas verdes, todo lo que son áreas de esparcimiento. Encajona la cuidad, la vuelve una ciudad de cemento porque la encajona”.

Arias explicó que según el análisis del Órgano Ejecutivo de la Alcaldía, la ordenanza colisiona con varias normas de carácter nacional y municipal, vulnera los principios normativos de la Constitución Política del Estado y contradice jurídicamente a la Ley de Usos de Suelos Urbanos (LUSU) y la Ley Municipal No 198 de Centralidades Urbanas.

“Señores concejales no aprueben una ordenanza que perjudica a la ciudad” de La Paz y sus habitantes, insistió, de acuerdo a la agencia municipal AMUN.

Aseguró que la ordenanza es contradictoria, pues en el informe de justificación, que fue elaborado en el Concejo Municipal, se afirma que “el municipio de La Paz dejó de ser un polo atrayente para la migración de personas y contraproducentemente se constituyó en un municipio expulsor de inversión.., lo que demanda la habilitación de mayor superficie edificable tanto horizontal como vertical, para la habilitación de áreas destinadas a vivienda”.