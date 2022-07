Arias retrocede y dice que “no habrá impuestos adicionales por no pintar tu casa”

En medio de la polémica, el alcalde de La Paz, Iván Arias, retrocedió y este lunes afirmó que “no habrá impuestos adicionales por no pintar tu casa”, tal como había anunciado el fin de semana.

La afirmación surge un día después de que anunciara un proyecto de norma para incrementar los impuestos para los inmuebles con las fachadas inconclusas.

Ambos anuncios fueron publicados en su cuenta de Twitter.

“Yo no soy una persona que piensa en castigos ni en sanciones”, aclaró y añadió: “Por el contrario, incentivo. No habrá impuestos adicionales por no pintar tu casa, haremos más obras”.