El alcalde de La Paz, Iván Arias, cumplió dos años de gestión y, según dice, en este tiempo se ocupó de ordenar las finanzas, de asegurar los servicios del metro cuadrado de la gente (los más cercanos) y que ahora está listo para emprender las súper obras y los súper servicios, consciente de que la gente reclama “obras más grandes”. Reconoce que hay plazas y parques que están “un desastre”, que parquear en la ciudad es una locura y que los loteadores están invadiendo áreas municipales.

Al margen del súper paquete, anuncia que la Alcaldía se apropiará de los pisos y ambientes que estén fuera de norma en las construcciones, que concesionará los parqueos tarifados y municipales y que se construirá una carretera al sur, donde sueña con un “Urubó paceño”.

En esta entrevista con Página Siete también habla de política, de la local y la nacional.

Dice haber ordenado las finanzas de la Alcaldía. ¿Cómo lo ha logrado si decía que encontró un cráter financiero?

Con disciplina, bajando gastos insulsos, reduciendo personal y haciendo ajustes internos. Hemos ordenado nuestras deudas con planes de pago y eso nos ha permitido manejarlas. Estaba muy mal. Hemos llegado a sumar una deuda de 600 millones de bolivianos, pero hemos ido pagando y todavía debemos 150 millones. La otra política es de mejora de ingresos con una campaña casa por casa, identificación de deudores para que paguen y la respuesta ha sido altamente positiva. Hemos mejorado también nuestras recaudaciones y esto nos ha permitido tener niveles de equilibrio respetables. Antes, los salarios se pagaban cada 20 o 25 de mes y hoy el pago de los salarios es hasta el 5 de cada mes.

¿Siguen teniendo déficit o ya han cerrado la brecha?

Tenemos estos 150 millones de deuda, pero es manejable. Estamos llegando a acuerdos con empresarios a los que les debemos, hemos establecido un plan de pagos. Ese pago mensual lo llevamos al banco y el banco dice “yo le puedo dar un nuevo crédito a la empresa”. El equipo económico ha trabajado muy fuertemente en esto, estoy muy contento, pero hay que seguir, no hay que bajar la guardia. También hemos bajado nuestros costos en el Puma. Cuando nosotros entramos tenía un 95% de subvención, los servicios públicos tienen que ser subvencionados, pero 95% era demasiado alto, hoy hemos logrado bajar ese nivel de subvención al 87%.

¿Ahora sí vienen las obras? Hay quejas de la ciudadanía en sentido de que no hay obras y que los servicios no están bien.

Entramos a la época de los súper servicios y las súper obras. Durante estos dos años hemos hecho obras con amor, nos hemos preocupado del metro cuadrado de la gente. Ya no hay problemas de basura, somos la ciudad con un mejor sistema de basura, fue el primer problema que yo enfrenté cuando entré de alcalde. El otro tema es el transporte, que es un sector muy duro, pero hemos logrado arreglar un poco mejor las rutas y la restricción vehicular. El metro cuadrado de la gente es la basura, el transporte, que las escuelas funcionen. Las escuelas están mal, hemos hecho una inversión de más de 20 millones de bolivianos en reparar las escuelas. Hemos mejorado el tema del servicio de salud, nuestro primer gran desafío era que La Paz sea la ciudad más vacunada del país y lo logramos. Eso nos permitió reactivar la economía de la gente. Y ahora la gente dice, “queremos obras más grandes”. El año pasado hemos empezado a cambiar los asfaltos de El Prado en tiempo récord, la Busch, la Libertador en Obrajes, hacia El Alto también. Entonces, aparte de arreglar la casa nos hemos preparado para las súper obras y súper servicios. Por ejemplo, un súper servicio es el médico en tu casa, que ya empieza a funcionar. Vamos a mejorar también nuestras rutas con el PumaKatari, con una nueva línea hacia la Portada, de forma concertada con el sector de transporte, evitando la confrontación. Luego vamos a abrir un servicio a la Autopista y otro a Achocalla. Otro súper servicio es el Hospital San Antonio que, como la empresa que estaba a cargo quebró, debemos ejecutar su boleta de garantía y vamos a hacer la contratación de la nueva empresa para concluir. Luego vienen las obras más grandes, de estructuración de la ciudad. Vamos a empezar en junio la avenida Apumalla, que nos va a conectar hacia la Naciones Unidas, por donde vamos a hacer una salida a El Alto. Ya estamos trabajando en el puente Playón Verde, que va a conectar Villa Copacabana con Villa Fátima. También, estamos con el embovedado del río Orkojahuira, que después nos permitirá hacer una avenida. También está el arreglo de las cuencas de Tangani y Taypichuro, que las estamos embovedando o canalizando, con la perspectiva de hacer en Hampaturi un gran centro de acopio de alimentos del norte de La Paz y de alimentos del Beni. Bajándonos más al centro vamos a hacer obras de integración, vamos a invertir 47 millones de bolivianos en 11 súper asfaltos. Luego también vamos a hacer la ruta de La Paz y el amor, que va a empezar en la Landaeta, va a ir por la Abdón Saavedra, va a llegar al teleférico, vamos a bajar a la plaza España, que está un desastre, nos vamos a ir al Montículo, que también está un desastre; luego vamos a bajar a la plaza Abaroa, que es la plaza de la oscuridad, vamos a pasar a la plaza Isabel la Católica y vamos a terminar en la plaza Bolivia. Vamos a terminar una avenida gigantesca que nos va a conectar la avenida Buenos Aires con el parque de las Cebras, una avenida de casi dos kilómetros que va a permitir el desvío de gente hacia la Buenos Aires y ahí vamos a hacer el complejo Jesús del Gran Poder. No se trata de hacer un monumento al Señor del Gran Poder, que va a tener un monumento de unos 70 metros de altura, va a tener también dos cholets para comercios y fiestas para más o menos 1.100 personas cada uno, va a tener un museo del Gran Poder y vamos a poder hacer un lugar para conciertos para 7.000 personas. Es todo un complejo que se hará con inversión privada. Luego, bajándonos más hacia abajo, en la Gruta de Lourdes ya estamos terminando de embovedar el río Choqueyapu y vamos a hacer una avenida de cuatro carriles, paralela a la actual Libertadores, que está sobresaturada. Eso nos va a permitir bajar hacia Obrajes y ahí empieza nuestro sueño grande, que es la ruta del Bicentenario, que nos va a permitir llegar a Mallasa en 10 minutos. La ruta del Bicentenario es una especie de Urubó paceño. La Paz va a crecer a ese lugar y hasta ahora no lo puede hacer.

Vamos punto por punto. ¿Por qué los PumaKatari que llegaron hace un año no están funcionando? ¿Le tiene miedo a los choferes?

No es que están tirados en un patio, esos son los anteriores que estaban deteriorados, que los hemos ido reemplazando. Ya han llegado a casi a 10 años de uso y los hemos ido reemplazando periódicamente. Y ahora con estas nuevas rutas, los buses ya reparados vamos a volverlos a meter. Toma tiempo hacer las rutas porque es un proceso de concertación. Esta lógica de gobernar La Paz en paz es bien complicada; para mí no es un lema, es una práctica. Horas de sentarse a negociar, pero una vez que nos ponemos de acuerdo, aplicamos y somos implacables. En el sector gremial también hemos creado el grupo Trueno, que es un equipo que se encarga de mantener las calles de la ciudad limpias de comercio ilegal y tenemos resultados espectaculares, pero eso es producto de un proceso de concertación.

¿Cuántos buses PumaKatari están inutilizados? ¿Se los va a poder recuperar?

Están en reparación precisamente para que no nos ocurra lo que ha ocurrido en otro municipio, donde han terminado siendo chatarra. Nosotros hacemos esta rotación para repararlos.

¿Cuánto se ha aliviado el tráfico después de la nueva restricción vehicular?

Nuestra meta es que 24.000 autos no entren al centro diariamente. Nuestra última contabilidad nos ha dado 21.000 autos que no están entrando; o sea, nos falta todavía un poquito más para llegar a la meta.

¿Van a volver algún día los parqueos tarifados o ya no? No se puede parquear en la ciudad, es una locura.

Es una locura. Se ha vuelto todo parqueo, todo un desastre. Estamos ya con la licitación de parqueos tarifados y parqueos municipales también. Nosotros tenemos parqueos municipales, los vamos a concesionar para que se administren mejor y también vamos a crear nuevos parqueos tarifados (en la calle).

¿Por qué ha habido tanto descuido con los parques? Se han visto estanques de agua verde, basura...

No es descuido. Nuestra planilla de Emaverde es casi dos millones de bolivianos, tampoco teníamos herramientas. Ahora ya tenemos recursos y estamos dotando herramientas, una nueva forma de planificación y dentro de poco, dentro de los súper servicios, vamos a cambiar los parques. Otro tema es el agua, nosotros pagamos a Epsas casi 10 millones de bolivianos porque estamos usando agua que es para tomar en el riego de parques. Ahora estamos haciendo captaciones de agua subterránea para regar nuestros jardines. Por otro lado, la Cervecería bota diariamente más de 45.000 litros de agua reciclada y hemos firmado un convenio para que nos la donen para regar los parques, más el humus que producen nos lo van a regalar y nosotros estamos contratando cisternas para los parques.

El otro tema que preocupa a la ciudad es el crecimiento descontrolado e ilegal de las construcciones. ¿Qué hará al respecto?

Hay una tendencia a la violación (de la norma). Ninguna construcción de La Paz debería hacerse si es que no tiene un letrero, pero el vecino se hace el loco.

Pero ¿es un tema de letreros?

Es que ese letrero dice cuántos pisos, cuántos sótanos, quién es el responsable de la obra y garantiza que está con autorización municipal. Hemos autorizado 28 pisos en un edificio, pero con la viveza criolla le tiran 32 pisos.

¿Qué hace usted ante eso? porque la Alcaldía no tiene potestad para derruir, luego recibe la multa y todos felices.

Estamos sacando una norma y vamos a aprobarla en el Concejo, que todos esos pisos excedentes van a pasar a la Alcaldía, porque ya es el colmo.

¿Entonces va a empezar a expropiar?

Vamos a empezar a hacer esto porque ya es el colmo. Hemos buscado las formas, no podemos derruir y lo que vamos a hacer es una campaña que diga “no compre ahí”, vamos a certificar para la gente que quiere comprar su departamento. El otro problema es el de los avasalladores, nos están terminando el bosque de Pura Pura, nos quieren atacar aquí al Valle de Las Ánimas. Hemos armado un grupo que se llama Chukutas en acción, que se encarga de recorrer esas zonas y estamos recurriendo a la cooperación y a los ahorros para empezar a cercar todas nuestras áreas municipales.

¿Esta normativa también va a llegar a Loritas?

A todos. Loritas es uno de miles que aplanan cerros, que se meten en áreas municipales, tenemos un chip de viveza criolla de meterle nomás. Hemos logrado parar la Ley 046 que estaban queriendo aprobar, ahora estamos trabajando una nueva ley. La Paz necesita crecer hacia arriba, por supuesto que sí, pero tiene que crecer ordenadamente.

¿Tiene gobernabilidad en el Concejo? Sus propios concejales lo han traicionado.

Sí, sí, como la famosa Ley de Fiscalización, que es darle al MAS un hacha para cortarnos la cabeza. Tengo que reconocer que yo vengo de formar un movimiento casi a la carrera. Nosotros no teníamos partido, no teníamos estructura y yo aposté a hacer un Concejo que fuera el mosaico de la ciudad de La Paz, pero la falta de experiencia política, la falta de estructura política fue muy duro. Nos pasa a todos, llegamos al poder y una pizca de poder nos hace cambiar, a veces creemos que somos los últimos reyes. Sí, hemos tenido problemas el primer año, pero luego hemos logrado comprender que de esa forma vamos a hacer el favor a los que no quieren a la ciudad, a los que perjudican. Hemos logrado consolidar un acuerdo de largo plazo, hasta 2025. Hemos logrado zanjar todas las diferencias de los concejales.

¿El Tata Quispe suma o resta para la gobernabilidad?

Yo creo que Tata vino de apostar a la Gobernación, le fue muy mal y esto le generó procesos de frustración, pero creo que ha entrado a un proceso de madurez, donde él se ha dado cuenta de que es mejor aportar, de que es mejor pasar a la historia siendo una persona que apoyó a que las cosas se hagan bien, y creo que también la concejala que él tiene ha ido por ese camino, está cada vez más propositiva. Ha sido costoso establecer una relación de gobernabilidad, pero vamos avanzando.

¿Usted está en campaña para el 2025? ¿Va a candidatear?

Es muy temprano. Ahorita estamos preocupados por la ciudad; si a la ciudad ahorita le empiezas a hablar del tema, la vas a traicionar. Nosotros pensamos que tenemos que mostrar a la ciudadanía que sabemos gobernar eficientemente sin corrupción. En ese tema, nos hemos cuidado mucho durante este tiempo, hemos sacado 14 personas de la Alcaldía por corrupción, la corrupción para mí es una cosa que mancha. Puedes hacer cosas muy lindas, pero el momento que eso está manchado de corrupción, estás podrido. Entonces, es todavía muy embrionario hablar de lo que pueda ocurrir el año 2025 o 2026.

¿No lo descarta tampoco?

En política nada es descartable.