El hecho se registró en una construcción que se alza sobre la calle 12 de Octubre y Pagador. Tras la denuncia, la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) arrestó a los albañiles y a la propietaria de la construcción.

En una entrevista, uno de los acusados negó que se haya arrojado al can e incluso afirmó que llamó a Zoonosis para que atienda el caso, porque el animalito saltó desde el primer piso.

“El perro de susto no ha encontrado la puerta, se ha subido y ha salido corriendo, yo pensé que no iba a saltar y miré a la ventana, solo oí el llorido del perro y el perrito había estado botado (...). Mi persona le he dado parte, puedo mostrar qué hora he llamado, no me han respondido a mí Zoonosis. Me cambie para trabajar y el perro ya no estaba”, relató en un reporte del portal Alerta Ciudadana.

Asimismo, rechazó la denuncia en su contra por maltrato animal. “El que está poniendo la denuncia y está haciendo figurar que nosotros los constructores estamos botando perros de ahí, lamentablemente esa persona no sé que tiene n la cabeza”, dijo.

Por su parte la propietaria del inmueble comentó que el hecho ocurrió cuando los albañiles estaban ingresando material y probablemente el perro se asustó y saltó.

“Ingreso cuando estaban metiendo material, como hay bastantes perritos callejeros por la zona, ha ingresado el perrito. Me indican que el perrito ha salido, como no los conoce a los albañiles se ha debido asustar y ha saltado de la primera planta, tampoco es alto, ha gritado, recién se dieron cuenta, querían agarrarlo pero se fue corriendo”, manifestó.

El perrito que cayó desde la construcción aún es buscado. El mismo sería un animalito callejero con el pelaje de color beige y blanco.